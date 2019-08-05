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منوف تستعد للعيد بتنظيف الحدائق والمتنزهات ورفع جميع الإشغالات بالشوارع

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:22 ص
منوف تستعد للعيد
منوف تستعد للعيد بتنظيف الحدائق والمنتزهات
محمد امين
أعلن رجب النقيدي رئيس مجلس ومدينة منوف، بدء حملة نظافة مكبرة على مدار الـ 24 ساعة خلال الأيام القليلة التي تفصلنا عن العيد.

وأكد رجب النقيدي على عمل حملات مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمركز لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والتزامهم بمكان السوق المخصص لهم.

وأوضح رجب النقيدي أنه سيتم تنظيف الحدائق والمنتزهات العامة لتكون في ابهي صورها لاستقبال المصريين في أيام العيد ، كما تم صيانة جميع الكشافات وأدوات الإنارة داخل الحدائق والمنتزهات، كما يتم تكثيف الحملات بالاشتراك مع مفتشي التموين لضبط السلع الغذائية الغير صالحة قبل بيعها للمواطنين.

وأكد رجب النقيدي على استمرار الحملات بشكل مكثف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أثناء الاحتفالات بأيام العيد.

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