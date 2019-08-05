وزارة الرياضة تناقش إجراءات إشهار الاتحاد المصري للميني فوتبول



التقى وزير الشباب والرياضة ، أعضاء المجلس التأسيسي لاتحاد مينى فوتبول؛ لمناقشة مجموعة من الاجراءات المتعلقة بإشهار الاتحاد المصري للميني فوتبول خلال الفترة المقبلة.



ويهدف اتحاد الميني فوتبول إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر واكتشاف المواهب فى جميع المحافظات، وإفراز لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.



كما تطرق اللقاء إلى سعي المجلس التأسيسي للاتحاد المصري للمينى فوتبول لاستضافة مصر لعدد من البطولات الدولية للعبة خلال العام القادم تتمثل فى البطولة العربية للمنتخبات، ومنافسات كأس العالم للأندية، وكأس العالم للقارات.



يذكر أن مقر الاتحاد الدولي للعبة الميني فوتبول WMF يقع في مدينة برمنجهام الإنجليزية، ويضم فى عضويته 104 دولة بينما يضم الاتحاد الافريقي 23 دولة.



وتم إقامة نسختين لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى عام 2017 بتونس والنسخة الثالثة تقام هذا العام في استراليا فى أكتوبر القادم.