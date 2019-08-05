ماذا لو اندلعت حرب بين إيران وبريطانيا .. من ينتصر؟

اندلعت التوترات بين بريطانيا وإيران خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أن احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية "جريس1" قبالة ساحل جبل طارق، وقالت لندن أن الاحتجاز جاء لأن الناقلة كانت ستخترق عقوبات الاتحاد الأوروبي، وأنها في طريقها لإيصال النفط إلى سوريا.



وردا على ذلك، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، بدعوى اختراقها لقوانين الملاحة، لكن القادة الإيرانين ما لبثوا أن أكدوا أن احتجازها كان بهدف الانتقام.



وفي مقال بمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، اقترح مايكل بيك أن تكون لبريطانيا الميزة التكنولوجية في أي صراع محتمل.



وقال مايكل بيك إنه في حين أن إيران ربما تطور أو لا تطور أسلحة نووية، فإن بريطانيا تمتلكها بكل تأكيد".



وأشار مايكل بيك إلى امتلاك بريطانيا 4 غواصات نووية من طراز "فانجارد"، كل واحدة منها محملة بـ16 صاروخا باليستيا حراريا.



وأضاف مايكل بيك أنها قوة ذرية كافية لإعادة روسيا والصين إلى العصور الوسطى ، ناهيك عن إيران".



واستدرك مايكل بيك إنه من غير المرجح أن تستخدم بريطانيا هذه الأسلحة لأسباب سياسية وإنسانية.



وعلى صعيد الأسلحة التقليدية، أوضح مايكل بيك أن بريطانيا لديها معدات أفضل بكثير من عدوها المحتمل.



ووصف سلاح الجو الإيراني بأنه 'مزيج من حفنة من المقاتلات الأمريكية من طراز F-14 و F-4، والطائرات الروسية الصنع التي هُربت من العراق إلى إيران وتم احتجازها، والتصاميم الإيرانية مثل الصاعقة، التي تبدو بشكل رائع مثل مقاتلات F-5 التي باعتها الولايات المتحدة لإيران في السبعينيات.



وعلى النقيض من ذلك، "حصلت بريطانيا على طائرة يوروفايتر تايفون المتقدمة، وقد استقبلت الآن أول طائرة مقاتلة من طراز F-35، ويمكنها دعم طائراتها القتالية بمجموعة من الناقلات، وطائرات الحرب الإلكترونية، وطائرات بدون طيار".



وتابع بيك أنه في أي حرب محتملة مع بريطانيا، سوف يبدأ الإيرانيون عملياتهم من المياه على أمل، أن يسمح لهم ذلك بنشر تكتيكات حرب العصابات. ومع ذلك ، أشار أيضًا إلى أنه من غير المحتمل أن تقاتل المملكة المتحدة وحدها ، ومن المحتمل أن تصحبها الولايات المتحدة وربما بعض الحلفاء الأوروبيين أيضًا.



لكن تقرير اللجنة المشتركة لاستراتيجية الأمن القومي في مجلس العموم البريطاني يقول إن الحكومة أخفقت مرارا وتكرارا في الاستثمار في الدفاع والأمن، تاركة المملكة المتحدة تكافح لمواجهة التهديدات المتصاعدة، وحذرت لجنة برلمانية من أن بريطانية ضعيفة للغاية ولا يمكنها التصدي للتهديدات الاستراتيجية. بحسب "جارديان" البريطانية.



وتقول اللجنة إن على رئيس الوزراء القادم أن يتصدى للتحديات الكبرى، والضغوط المتزايدة على علاقة المملكة المتحدة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحتى صعود الصين، في حال أرادت بريطانيا تلبية طموحاتها الدفاعية.



