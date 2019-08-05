وزارة الرياضة تشيد بهانيا الحمامي بعد فوزها ببطولة العالم لناشئي الإسكواش



قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة "هانيا الحمامي" بعد تتويجها بلقب بطولة العالم للإسكواش للناشئين، والتي أقيمت بماليزيا في الفترة من 30 يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري، مشيدًا في ذات الوقت بالأداء المميز للاعبي مصر المشاركين بالبطولة ومنهم اللاعبة "جنا شيحة" التي جاءت في المركز الثاني بالبطولة على مستوى منافسات السيدات.



وأكد وزير الرياضة ريادة مصر في لعبة الإسكواش وتميز اللاعبين المصريين في تلك اللعبة وتصدرهم للتصنيف العالمى الذى يصدره الاتحاد الدولى للعبة على مستوى منافسات "الرجال والسيدات"، مثنيا على دور الاتحاد المصري للإسكواش في وضع البرامج والخطط المختلفة لتأهيل وإعداد اللاعبين المصريين للمنافسات والبطولات الدولية.



كما أوضح دعم وزارة الشباب والرياضة لجميع الاتحادات الرياضية واللاعبين المصريين بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية استعدادا للمشاركة والمنافسة في مختلف المحافل الدولية التي يشاركون، وتقديم كل الدعم المطلوب من أجل تحقيق الإنجازات وإضافتها إلى السجل الرياضي المشرف للاعبي مصر في مختلف الألعاب.



تجدر الإشارة أن نهائي بطولة العالم للإسكواش على مستوى منافسات الرجال يجمع بين اللاعب مصطفى عسل واللاعب مصطفى السيرتي بعد فوز الأول على لويس أندرسون لاعب إنجلترا بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، وفوز السيرتي على اللاعب المصري عمر التركي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.