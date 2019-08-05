ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تشيد بهانيا الحمامي بعد فوزها ببطولة العالم لناشئي الإسكواش

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:18 ص
هانيا الحمامي
هانيا الحمامي
ريهام بكير

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة "هانيا الحمامي" بعد تتويجها بلقب بطولة العالم للإسكواش للناشئين، والتي أقيمت بماليزيا في الفترة من 30 يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري، مشيدًا في ذات الوقت بالأداء المميز للاعبي مصر المشاركين بالبطولة ومنهم اللاعبة "جنا شيحة" التي جاءت في المركز الثاني بالبطولة على مستوى منافسات السيدات.

وأكد وزير الرياضة ريادة مصر في لعبة الإسكواش وتميز اللاعبين المصريين في تلك اللعبة وتصدرهم للتصنيف العالمى الذى يصدره الاتحاد الدولى للعبة على مستوى منافسات "الرجال والسيدات"، مثنيا على دور الاتحاد المصري للإسكواش في وضع البرامج والخطط المختلفة لتأهيل وإعداد اللاعبين المصريين للمنافسات والبطولات الدولية.

كما أوضح دعم وزارة الشباب والرياضة لجميع الاتحادات الرياضية واللاعبين المصريين بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية استعدادا للمشاركة والمنافسة في مختلف المحافل الدولية التي يشاركون، وتقديم كل الدعم المطلوب من أجل تحقيق الإنجازات وإضافتها إلى السجل الرياضي المشرف للاعبي مصر في مختلف الألعاب.

تجدر الإشارة أن نهائي بطولة العالم للإسكواش على مستوى منافسات الرجال يجمع بين اللاعب مصطفى عسل واللاعب مصطفى السيرتي بعد فوز الأول على لويس أندرسون لاعب إنجلترا بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، وفوز السيرتي على اللاعب المصري عمر التركي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأهل عمر التركي ومصطفى السيرتي إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئى الإسكواش

هانيا الحمامى تصطدم بجنا شيحة في نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش

هانيا الحمامي تنتزع لقب بطولة العالم للناشئات للإسكواش

ترشيحاتنا

سبب رفض رفيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الإعلان عن مرضه

عايز عربية.. انخفاض في أسعار سيارات موديل 2019

ظهور جديد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يقدمان العزاء في والد حمادة إسماعيل

شاهد.. مقدمة نارية بـ الدموع لـ ريهام سعيد في أول ظهور لها على الهواء بعد مرضها

قبل العيد الصيادلة تحذر من الكيميا.. تعرف على أبرز الأدوية المدرجة بـ الجدول

مكسوفة من ربنا.. ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لـ الجمهور ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد

علاج البواسير بالليزر .. أسرار وتفاصيل العملية ونصائح للشفاء السريع