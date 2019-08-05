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رياضة

وزارة الرياضة تهنئ مصطفى عسل بالفوز ببطولة العالم لناشئي الإسكواش

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
ريهام بكير
هنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب "مصطفى عسل" بفوزه بلقب بطولة العالم للإسكواش للناشئين "رجال"، والتي أقيمت بماليزيا في الفترة من 30 يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري، مشيدًا بأداء اللاعب "مصطفى السيرتي" الذى جاء بالمركز الثاني بالبطولة.

كما قدم الوزير التهنئة للاتحاد المصري للإسكواش على الإنجازات التي يحققها لاعبو مصر في اللعبة في جميع المنافسات الدولية، وتصدرهم للترتيب العالمي، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم الاتحاد ولاعبي الإسكواش للحفاظ على مستواهم الفني ومواصلة تحقيق مختلف الألقاب.

يذكر أن اللاعبة "هانيا الحمامي" قد أحرزت لقب البطولة في مستوى منافسات السيدات فيما جاءت اللاعبة "جنا شيحة" في المركز الثاني بالبطولة لتتصدر مصر البطولة في منافستى الرجال والسيدات.

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