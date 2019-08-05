التعليم العالي تغلق موقع تنسيق المرحلة الثانية أمام الطلاب

أغلق منذ قليل الموقع الالكتروني للتنسيق بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة الثانية عشرة (12) من مساء يوم الأحد.



جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.



يهيب مكتب التنسيق بطلاب هذه المرحلة سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق قبل انتهاء الموعد المحدد.