المساء مع قصواء يكرم أدباء شلة المحلة لإثرائهم الحياة الثقافية والفكرية

كرمت الإعلامية قصواء الخلالي، عددا من أدباء "شلة المحلة" لما قدموه من أعمال أدبية وإبداعية أثرت الحياة الثقافية والفكرية في مصر.



وسلمت قصواء الخلالي خلال استضافتها لمجموعة أدباء "شلة المحلة" في برنامجها "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten" سلمت الكاتب الكبير سعيد الكفراوى والكاتب الكبير جار النبي الحلو، والشاعر محمد فريد أبو سعدة، دروع تكريم لما قدموه من أعمال إبداعية أثرت الحياة الثقافية والفكرية المصرية، إضافة إلى تكريم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق باعتباره أبرز أسماء أدباء شلة المحلة وأكثر داعميها.



وأكدت قصواء الخلالي، ان تكريم أدباء شلة المحلة يعد اقل تقدير لما قدمته تلك المجموعة من على مدار مسيرتها في اثراء الحركة الثقافية والابداعية المصرية، ولما قدموه من أعمال إبداعية متميزة ساهمت في الفكر المصري والعربي.



من جانبه أعرب الكاتب والقاص سعيد الكفراوي عن فخره وسعادته وجميع أدباء شلة المحلة بهذا التكريم، معتبرا تكريم برنامج المساء مع قصواء لتلك المجموعة من الأدباء والمبدعين بمثابة تتويج لمسيرتها الإبداعية.