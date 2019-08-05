ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:54 ص
صدى البلد
ابانوب نبيل - عمرو سيد
حصل موقع "صدى البلد" على أول فيديو وصور لحريق هائل شب منذ قليل خارج معهد الأورام بشارع قصر العيني وسط القاهرة، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة من السيارات، حيث تسببت تصاعد أعمدة الدخان فى إحداث حالة من الفزع لدى العاملين والمرضى بالمعهد.

فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى مكان البلاغ.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل معهد الأورام بشارع قصر العينى بكورنيش النيل.

على الفور تم الدفع بـ ١٠ سيارات إطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني
شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني

ترشيحاتنا

مقابل 12 مليون جنيه.. امام عاشور فى الزمالك لمدة خمسة مواسم رسميا

الوطني يكسب .. كواليس اختيار مدرب منتخب مصر الجديد

وزارة الرياضة تناقش إجراءات إشهار الاتحاد المصري للميني فوتبول

عايز عربية.. انخفاض في أسعار سيارات موديل 2019

صلاح محسن يبهر لاسارتي في مران الأهلي

أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد

علاج البواسير بالليزر .. أسرار وتفاصيل العملية ونصائح للشفاء السريع