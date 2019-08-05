شاهد .. أول فيديو لحريق خارج معهد الأورام بالقصر العيني

حصل موقع "صدى البلد" على أول فيديو وصور لحريق هائل شب منذ قليل خارج معهد الأورام بشارع قصر العيني وسط القاهرة، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة من السيارات، حيث تسببت تصاعد أعمدة الدخان فى إحداث حالة من الفزع لدى العاملين والمرضى بالمعهد.





فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى مكان البلاغ.





تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل معهد الأورام بشارع قصر العينى بكورنيش النيل.



