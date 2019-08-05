أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام

حصل موقع صدى البلد على أول صور للحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الأورام بشارع الكورنيش، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد.



وأكدت المصادر لـ صدى البلد أن أعمدة الدخان والنيران التي ظهرت كانت خارج أسوار المعهد.



وتابعت المصادر أنه تم تحويل مسار السايرات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.



فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الى مكان البلاغ.



وعلى الفور تم الدفع بـ ١٠ سيارات اطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.