ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:39 ص
أول صور من حريق كورنيش
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
صدى البلد
حصل موقع صدى البلد على أول صور للحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الأورام بشارع الكورنيش، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد.

وأكدت المصادر لـ صدى البلد أن أعمدة الدخان والنيران التي ظهرت كانت خارج أسوار المعهد.

وتابعت المصادر أنه تم تحويل مسار السايرات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.

فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الى مكان البلاغ.

وعلى الفور تم الدفع بـ ١٠ سيارات اطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام
أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام

ترشيحاتنا

لسه فيه أمل.. ريهام سعيد تفتتح حلقة برنامجها بـ أغنية شيرين عبد الوهاب ..فيديو

رغم خسارة ليفربول.. تعليق مدحت العدل على أداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

اهم الاخبار اليوم | سد النهضة بريء وادفع فواتير المياه إلكترونيا .. الدولار يترنح وقطر تقتل عمال كأس العالم

ظهور جديد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يقدمان العزاء في والد حمادة إسماعيل

محمد رمضان مع والدة رامي مالك ودرة في لوس أنجلوس.. تفاصيل

حريق هائل بمصنع كبير في تركيا .. وفرق الإطفاء تعجز عن السيطرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد

علاج البواسير بالليزر .. أسرار وتفاصيل العملية ونصائح للشفاء السريع