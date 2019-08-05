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ثقافة

انفجار معهد الاورام .. الدباح: سور مجرى العيون آمن ولم يتأثر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:06 ص
سور مجري العيون
سور مجري العيون
علاء المنياوي
كشف عاطف الدباح مدير المكتب الفني لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمشرف على عملية ترميم سور مجرى العيون، عن حقيقة تضرر السور من الانفجار الذى حدث منذ دقائق امام معهد الاورام بخزان خاص بالاكسجين.

وقال عاطف الدباح إن غرفة العمليات في الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالآثــــار‏ تواصلت معه للاطمئنان على حالة السور وسواقيه بفم الخليج،حيث أكد أن السور والسواقى فى حالة جيدة ولم تتأثر بالانفجار الذى حدث.

جدير بالذكر أن منطقة سور مجرى العيون تشهد حاليا عمليات تطوير واسعة،وذلك لتحويلها إلي منطقة ثقافية،وجاري حاليا إزالة كافة التعديات الواقعة علي السور خاصة من منطقة المدابغ. 

والسور عبارة عن قناطر مياه وأنشأها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي،ثم جدده السلطان الناصر محمد بن قلاوون كاملا سنة 712 هـ - 1312 م،وأقام له السلطان الغوري خلال حكمه مأخذا للمياه به ست سواق بالقرب من مسجد السيدة عائشة.

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