وزيرة الصحة تصل معهد ناصر لمتابعة مصابي حادث معهد الأورام

توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى معهد ناصر لتفقد حالة مصابي حادث معهد الأورام.





وشب منذ قليل بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل حريق هائل، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد.





وأكدت المصادر لـ صدى البلد أن أعمدة الدخان والنيران التي ظهرت كانت خارج أسوار المعهد.





وتابعت المصادر، أنه تم تحويل مسار السايرات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.





فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى مكان البلاغ.





وعلى الفور تم الدفع بـ ١٠ سيارات إطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات.



