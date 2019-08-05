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حوادث

النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:53 ص
انفجار خارج معهد
انفجار خارج معهد الاورام
اسلام مقلد
انتقل فريق من نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار السيد محمد مدير النيابة، لمكان واقعة الحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الأورام، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد، وذلك لإجراء المعاينة الأولية للواقعة للوقوف على اسبابها وحصر الخسائر.

وتجري النيابة المعاينة والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل مسار السيارات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.

فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى مكان البلاغ.

وعلى الفور تم الدفع بـ ١٠ سيارات اطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام
النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام

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