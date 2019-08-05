النيابة العامة تنتقل لمعاينة انفجار خارج معهد الأورام

انتقل فريق من نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار السيد محمد مدير النيابة، لمكان واقعة الحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الأورام، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد، وذلك لإجراء المعاينة الأولية للواقعة للوقوف على اسبابها وحصر الخسائر.





وتجري النيابة المعاينة والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.





وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل مسار السيارات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.





فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى مكان البلاغ.



