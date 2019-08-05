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اقتصاد

بهاء العادلي: تحسن أداء القطاع الصناعي.. توسعات ضخمة بمدينة بدر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:21 ص
المهندس بهاء العادلى،
المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر
علياء فوزى
كشف المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن أداء النشاط الصناعي شهد تحسنا ملحوظا خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2019 ويتضح ذلك فى زيادة الطاقات الإنتاجية، توافر فرص عمل فضلا عن زيادة أعداد العمالة المدربة.

وقال بهاء العادلى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن نمو القطاع الصناعى يرجع الى التوسعات الجديدة فى المشروعات القائمة و ضخ استثمارات جديدة متوقعا استمرار النمو فى القطاع متخطيا كافة التحديات التى تواجهه خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس جمعية مستثمرى بدر، الى التوسعات الضخمة التى شهدتها المناطق الصناعية بالمدينة منها منطقة غرب الروبيكى و نحو 350 فدان فضلا عن توسعات مقبلة تصل الى 800 فدان منوها الى اضافة نحو 33 الف فدان لبدر تتضمن ايضا مناطق صناعية لتصبح بدر المدينة الصناعية الاولى فى شرق القاهرة.

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