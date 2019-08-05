حريق معهد الاورام .. حالة من الذعر خارج الاسوار بعد انفجار سيارة.. فيديو

شهدت منطقة كورنيش النيل أمام معهد الاورام بالمنيل، حالة من الهلع والذعر بعد انفجار سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بعد اصطدامها بعدد من السيارات.



وأمرت نيابة السيدة زينب الجزئية بانتداب فريق من المعمل الجنائى لمكان الانفجار الذى حدث خارج معهد الاورام بكورنيش، القصر العيني نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات ونشب عنها دوى انفجار وذلك لإجراء المعاينة وأخذ عينات من مكان الحريق للوقوف على ما اذا كان هناك مواد متفجرة أو شبهة جنائية وراء الحادث.



كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الحادث.



وكان انتقل فريق من نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار السيد محمد مدير النيابة، لمكان واقعة الحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الاورام، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد، وذلك لإجراء المعاينة الأولية للواقعة للوقوف على اسبابها وحصر الخسائر.



وتجري النيابة المعاينة والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.



وأجرت الادارة العامة للمرور تحويل مسار السيارات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.



فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الى مكان البلاغ.



وعلى الفور تم الدفع بـ١٠ سيارات اطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.