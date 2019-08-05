حادث معهد الاورام .. جامعة القاهرة: المرضى والعاملون بخير والحريق بالخارج

حريق معهد الاورام .. أكد المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير، مشيرا الى إن آثار الحريق الضخم الذي اندلع منذ قليل خارج المعهد لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.



حريق معهد الاورام .. وأشار بيان المكتب إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذي أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.



حريق معهد الاورام.. وأشار البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدا عن غرف المرضى.



حريق معهد الاورام .. وأضاف البيان أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.



حريق معهد الاورام.. كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث.



حريق معهد الاورام.. فيما انتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمآنة المرضى والأهالى مه وأهابت جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم أو محاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.



حريق معهد الاورام.. كما لفت البيان إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات، وأنه جاري اخلاء جزء من المرضى لدواعي الاطمئنان عليهم.