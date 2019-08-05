بعد راحة 48 ساعة .. النقاز في تدريبات الزمالك استعدادا لبطل الصومال

شارك حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها.



وحصل النقاز على راحة من المران لمدة 48 ساعة، وتواجد في مران الفريق، عقب انتهاء فترة اجازته استعدادا للبطولة الافريقية.



ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادي لمواجهة بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري ابطال افريقيا الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.