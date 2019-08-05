أسوان يهزم العبور وديا 6 /1 استعداد للممتاز

حقق فريق أسوان والصاعد حديثا للدورى الممتاز ،فوزا كبيرا علي فريق العبور بنتيجة 6/1 علي ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ،ضمن معسكر الفريق بفترة الأعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز .



وحرص مجدى عبدالعاطي ،المدير الفني لفريق أسوان، علي مشاركة جميع اللاعبين خلال المباراة الودية مستغلا فارق المستوى الفني والبدني مع الفريق الضيف.



جاءت المباراة سريعة وحماسية من الطرفين ،ومن المنتظر أن يخوض فريق أسوان أكثر من مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد .



سجل أهداف اللقاء ، حسن طارق، محمد مصطفى ميدو، محمد أشرف ، يوسف مجدى عبد الغنى، الإيفواري إسماعيل .