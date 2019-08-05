التأهل لـ طوكيو 2020.. شوقي غريب يتحدث عن البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

تستضيف مصر، بطولة أفريقيا تحت 23 عام في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.



ومن جانبه أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ان البطولة ستكون ليست سهلة على الاطلاق ، لاكثر من سبب اهمهم ان المنتخبات المشاركة بها عدد كبير من المحترفين ، وثانيا ان البطولة على ارض مصر والجماهير لن تقبل بصدمة جديدة بعد خروج المنتخب الاول من امم افريقيا في دور ال16.



وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون سبورت، أنه حصل على وعد من رئيس هيئة استاد القاهرة، بأن يحتضن الملعب الدولي لمباراة الافتتاح لمنتخب مصر.



وأوضح شوقي غريب أن الجيل الحالي لمنتخب مصر الأويمبي سيكون بعد ذلك هو عصب المنتخب الأول، وسينافس قريبا مع باقي لاعبي المنتخب الأول للصعود لكأس العالم 2022.



وعن حراسة المرمى، قال شوقي غريب بعد انتقال عمر صلاح إلى سموحة، ومحمد صبحى إلى الزمالك قادما من بتروجيت، نتمنى أن يكون لهم دور رئيس مع فرقهم لكي يكونا جاهزين بشكل جيد للمنافسة على حراسة عرين منتخب مصر الأوليمبي".