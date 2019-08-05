أرضيته كانت متدهورة.. أخصائي ترميم يكشف سر نقل تابوت توت الذهبي من الأقصر ليلا.. فيديو

كشف الدكتور نور محمد بدر أخصائي ترميم التوابيت الأثرية الخشبية المذهبة والملونة كواليس عملية نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته في وادي الملوك بالأقصر إلى المتحف المصري الكبير لترميمه،وسر إختيار فريق العمل بقيادة الدكتور عيسى زيدان لتوقيت النقل ليلا.



نور محمد، كشف ذلك لكاميرا موقع صدى البلد أثناء جولتنا في معامل ترميم المتحف المصري الكبير لمتابعة بدء عملية تعقيم التابوت الخشبي الكبير للملك توت عنخ آمون،وذلك تمهيدا لترميمه بعد حوالي 3 أسابيع يقضيها في التعقيم.



وتابع نور محمد أنه تم عندما تم تكليفنا بالعمل بدأنا في عمل دراسات حالة للأثر لمعرفة المشاكل التي قد تعترضنا هناك،كما قمنا بعمل تقييم للمخاطر الخاصة بنقل التابوت من الأقصر إلي المتحف المصري الكبير بالقاهرة،وضم فريق العمل مختلف التخصصات،ومنها الترميم الأولى والتوثيق والنقل والتغليف،وكان لأعضاء الفريق المهرة دورا كبيرا في نجاح عملية النقل.



وقال:عندما دخلنا المقبرة وجدنا جوها حارا ولا يوجد تحكم في درجة رطوبتها،وبدأنا في رفع التابوت الذهبي من داخل التابوت الحجري الذي كان موضوعا فيه،وكانت هذه المرة الأولي التي يتم رفعه فيها منذ إكتشاف المقبرة عام 1922م،وعندما رفعناه فوجنا بطبقة من القطن في أرضية التابوت الحجري.



وكشف نور أن القطن إمتص الرطوبة من الجو المحيط ونقلها إلي قاعدة التابوت الذهبي،مما أدي لزيادة حالة التلف الخاصة به بشكل كبير جدا،خاصة أن أرضية التابوت كانت في حالة متدهورة للغاية،ورغم اعتراضات البعض علي النقل إلا أن الحالة المتدهورة هذه كانت سببا في الموافقة علي النقل إلي المتحف.



وتابع:بدأنا بعمليات توثيق مختلفة للتابوت بالتصوير الفوتوغرافي،كما أننا سنقوم بعمليات توثيق أخري له بإستخدام وسائل علمية والليز والثري دي،وهي وسائل لم نتمكن من إستخدامها داخل المقبرة،وقد أطلقوا علينا زوار الليل بسبب اختيارنا لتوقيت العمل من إنتهاء مواعيد الزيارة الرسمية 4 مساء حتي 12 صباحا.



وأضاف:السبب في ذلك أن التابوت سيخرج من بيئة الدفن الخاصة به إلي الجو الخارجي،ولا يجب أن يكون ذلك في الشمس حتي لا تحدث للتابوت صدمة بيئية قد تسبب له مشاكل،ولذلك حرصنا علي نقله في درجة حرارة قريبة من جو المقبرة،وبعد رفع التابوت الذهبي أجرينا له إسعافات أولية بأدوات وأساليب حديثة وأمنة،وذلك لتثبيت حالة التابوت،وبعدها بدأ فريق التغليف في العمل لتغليف التابوت.