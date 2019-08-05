موجز التوك شو.. طبيب ريهام سعيد يفجر مفاجأة عن احتمالية بقائها على قيد الحياة.. والباز يكشف عن أرقام فلكية يتقاضاها الدجالون والنصابون من الشعب.. وطوفان هائل يضرب الصين.. فيديو

نشر موقع " صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:



شاهد.. مقدمة نارية بـ الدموع لـ ريهام سعيد في أول ظهور لها على الهواء بعد مرضها



قالت ريهام سعيد، خلال تقديمها برنامج "صبايا"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «وحشتوني جدا جدا ألف حمد وشكر رجعنا، ومكنتش متخيلة إن دا يحصل بالسرعة دي».



وأشارت "ريهام سعيد"،: «بشكركم جدا جدا، لقيت دعم نفسي رهيب، داخل الوسط الفني والإعلامي».



وتابعت "ريهام سعيد"،: «فرحانة وراضية جدا، علي الابتلاءات اللي بتحسسني قد إيه الناس بتحبني»، مضيفة: «الصبر تحدي الواحد بيخوضه، والابتلاء مؤلم لكنه بيعلم الواحد حاجات كثيرة، وكل أزمة الواحد بيخرج منها إنسان جديد».



وعادت الإعلامية ريهام سعيد، يوم الأحد، في حلقة جديدة من برنامجها صبايا الذي يذاع عبر قناة الحياة، بعد توقفه لفترة قاربت الشهر أو أكثر بسبب مرضها.



كانت ريهام سعيد أعلنت في السابق أنها مريض ببكتيريا في الأنف، وبعد ذلك خضعت لعملية جراحية، وأعلنت عن شفائها قبل يومين وعادت إلى الحياة الطبيعية.



وأضافت ريهام سعيد، أيضا تعليقا مع الصور السابقة: «مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر.. صبايا الأحد القادم.. وحشتوني».



احتمال بقائها على قيد الحياة 1%.. الطبيب المعالج لـ ريهام سعيد يفجر مفاجأة ..فيديو



قال الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة التجميل والأنف بجامعة الإسكندرية، إنه ظهر من الزيارة الأولى للإعلامية ريهام سعيد في العيادة، احمرار كبير في الأنف، الذي يستدعي إجراء بعض الكشوف والجراحات لتبين وضعها الصحي الحقيقي، لافتا إلي أن الأنف كان ممتلئًا بكمية كبيرة من الصديد، الذي مثل خطرا داهما علي حياتها.



وأضاف الدكتور حسام فودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام سعيد" في برنامج "صبايا" المذاع علي قناة "الحياة"، أن تلك الكشوف الأولية الصادمة أكدت إصابتها بالتهاب صديدي في الأنف، ما دفعه إلى إخضاعها لجرعة من المضادة الحيوي لإيقاف ذلك الالتهاب والصديد الشديد، ولكنها لم تكن كافية وأصيبت بالتهاب آخر دفعها لدخول غرفة العمليات على الفور.



وأضاف الدكتور حسام فودة أن ريهام سعيد أوقفت العلاج بشكل لفترة من الوقت حتي تتمكن من إذاعة حلقة خاصة من برنامجها "صبايا" حول كأس الأمم الأفريقية.



لفت الدكتور حسام فودة إلى أن حالة "ريهام" كانت خطيرة للغاية ما كان يتطلب عملية جراحية لإزالة غضاريف الأنف بشكل كامل، ما يشوه شكل الوجه تماما، حيث كان من الصعب مصارحتها بحالتها الصحية.



وأوضح الدكتور حسام فودة أنهم قاموا بالفعل بتلك العملية الجراحية الخطيرة، وجازفوا بتركيب غضاريف مماثلة من الأذنين بدلًا من غضاريف الأنف التي أزيلت تماما خلال العملية.



أشار الدكتور حسام فودة إلي أن تلك الخطوة مثلت خطرا على حياة الإعلامية، نظرًا لاحتمالية تعرضها للإصابة مرة أخرى، حيث لم يتعدَ احتمال بقائها علي الحياة أكثر من 1%.



الجزيرة تتورط في الترويج لـ إرهابي يهاجم السعودية والحج.. فيديو



أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا تحت عنوان "الجزيرة تتورط في الترويج لإرهابي يهاجم السعودية والحج".



وأشار التقرير إلى أن قطر دائما ما تحرص علي إقامة الحفلات والمهرجانات بسبب ما تقوم به السعودية من ترفيه وغيره لمواطنيها.



وأوضح: «كالعادة سلطت ذراعها الإعلامية "الجزيرة" للتعليق على الموضوع.. والمضحك هذه المرة انهم استعانوا بإرهابي.. وتحديدا عضو من تنظيم جبهة النصرة الارهابية وعرضوا له فيديو وهو يهاجم فعاليات هيئة الترفيه بجدة».



وعرضت "العربية"، فيديو للإرهابي "مصلح العلياني"، مرتديا زي الإحرام ويدعي الحج وروجت له الجزيرة عبر حسابها في تويتر.. ووضعت في التغريدة سؤالا لمتابعيها، قائلة: «كيف رد مدون على فعاليات هيئة الترفيه السعودية تزامنا مع موسم الحج».



وأشار التقرير: «تخيلواّ الجزيرة سمته واعتبرته مدون في تغريدتها..هذا قبل ما ترجع وتحذفها».



وأضاف: «حذف القناة القطرية لتغريدتها ما أعفاها من تهمة الهجوم على السعودية وموسم الحج باستخدام إرهابي معروف للكل,فعلى طول طلع هاشتاج على الموضوع ووصل لقائمة الأكثر تداولا وهو:"الارهابي عند الجزيره مدون».



الدوحة في أزمة.. نشأت الديهي: عدد العمال المضربين في قطر أكبر من عدد السكان



كشف الإعلامي نشأت الديهي عن إضراب جميع عمال ملاعب كأس العالم 2022 في قطر لعدم دفع رواتبهم منذ 3 شهور من خلال نشر صورة للإضراب.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن العمال قاموا بتنظيم إضراب ضخم وغير مسبوق مشيرا الى أن قطر تمتنع عن دفع رواتب العمال البسطاء من جميع جنسيات العالم.



وتابع أن قطر تتعرض لأكبر عملية عصيان مدني مشيرا إلي أن عمال البناء قاموا بالإضراب تزامنًا مع إضراب عمال ملاعب كأس العالم .



واستكمل أن هذه الصور جاءت له من داخل قطر، وعبر بشكل ساخر قائلا: "عدد المعتصمين فى قطر أكبر من عدد سكانها".



10 مليارات جنيه .. الباز: إنفاقات المصريين على الدجالين والنصابين صادمة



قال الإعلامي محمد الباز، إن الشعب المصري يتبع عادات خاطئة في الإنفاق، والتي تظهر بشكل كبير في أستخدام الهواتف المحمولة، مؤكدا أن المصريين ينفقون أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا مكالمات تليفونية.



ونوه، "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إلى أن عادات الأنفاق الخاطئة للمصريين تظهر بشكل واضح في الدروس الخصوصية، والتي تتخطى الـ 2 مليار جنيه مصري سنويا.



وتابع، أن الدجل والشعوذة تنال النصيب الأكبر من انفاقات المصريين الخاطئة في السنة، حيث يقصد الكثير من فئات الشعب الدجالين والنصابين، مؤكدا أن بعض الاحصائيات أكدت تخطيها الـ10 مليارات جنيه.



وأشار الإعلامي محمد الباز، إلي أن استثمار تلك الأموال المهدرة في مشاريع أو خدمات أفضل لتوفير حياة كريمة للطبقات الفقيرة داخل المجتمع المصري.



السماء تمطر قططا وكلابا .. طوفان هائل يضرب الصين.. شاهد



تجري عملية البحث والإنقاذ بعد هطول أمطار غزيرة على مقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب الصين، طبقا لما عرضته فضائية "يورنيوز".



وغمرت الأمطار الغزيرة المستمرة الطرقات وتسببت في انهيارات طينية وانهيارات أرضية في منطقة "جينكوهي" في مدينة "ليشان"،.



وقال أحد السكان المحليين: "كانت السماء تمطر القطط والكلاب هنا في قرية "يوشان"، في الساعة 15:50 يوم أمس. في حوالي الساعة 5:30 مساءًا ، اتصل بنا مسؤولون من قريتنا وبلدة "تانبا"، وطلبوا منا المغادرة جميعًا، لذلك غادرنا على الفور".



وبفضل جهود حثيثة، قام العمال المحليون بتطهير الطريق الذي يبلغ طوله 28 كم المؤدي إلى منطقة الإنقاذ الرئيسية، ثم تم نقل الآلات الكبيرة لمواصلة عمليات الإنقاذ والبحث، وتم إجلاء السكان المهددين إلى آماكن آمنة.



