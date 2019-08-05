اعتراف أمريكي جديد بالتواصل مع النظام الإيراني

أعلن السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر عن امتلاك بلاده لقنوات اتصال مباشرة مع إيران، ولم يفصح تولر في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العراقية أمس عن طبيعة قنوات الاتصال المباشرة هذه أو مستواها.



وقال تولر، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط إن عمله في العراق يتضمن "5 أولويات؛ أولاها المساعدة في منع عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي، ثم مساعدة العراق على تقوية المؤسسات، وإعادة التنوع في العراق خصوصًا بعد المعاناة التي رافقت سيطرة التنظيم الإرهابي، إلى جانب مساعدة العراق على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبناء علاقات بين أميركا وبغداد وتطويرها بمختلف المجالات.



وعن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا ضد 4 شخصيات مرتبطة بـالحشد الشعبي العراقي، قال تولر إنها تأتي ضمن قانون في الكونجرس يمنحه الحق بفرض عقوبات على شخصيات أجنبية تهدد الاستقرار في بلدانها.



وأضاف أنه تم استخدام تلك الصلاحيات في مرات عدة وفي أكثر من دولة وليس العراق فقط.



