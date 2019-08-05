انفجار معهد الاورام .. النائب العام يأمر النيابة بإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.. الداخلية: سيارة مسرعة تسببت في الانفجار.. فيديو وصور

-حريق معهد الاورام.. النيابة تأمر بالاستعلام عن السيارة المتسببة في الحادث



-انفجار معهد الاورام.. النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث



- حادث معهد الاورام.. النيابة تندب فريقا من المعمل الجنائى لبيان سبب الانفجار



شهدت منطقة كورنيش النيل أمام معهد الاورام بالمنيل، حالة من الهلع والذعر بعد انفجار سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بعد اصطدامها بعدد من السيارات.



حريق معهد الاورام .. أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.



حريق معهد الاورام .. وصرح مصدر أمنى مساء أمس الأحد، أنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات.



حريق معهد الاورام .. الأمر الذى أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





حريق معهد الاورام .. أمرت نيابة السيدة زينب بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حريق معهد الاورام الذى تسببت فيه سيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه واصدمت بمجموعة سيارات اخرى نتج عنها وفيات وعدة اصابات، وذلك للاستعداد لتفريغها لمعرفة اسباب وقوع الحادث.



حريق معهد الاورام .. وكلفت النيابة رجال مباحث المرور بالاستعلام عن السيارة المتسببة فى انفجار خارج معهد الاورام بعد تصادمها مع عدة سيارات أخرى نتيجة سيرها عكس الاتجاه لمعرفة صالحية اوراقها من عدمه، وكذلك الامر عن سائقها اثناء وقوع الحادث.



حريق معهد الاورام .. وأجرت النيابة معاينة للاضرار التى نتجت عن الانفجار بالمعهد ومعرفة مدى تضرره من ذلك.



حريق معهد الاورام .. وأمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائى لمكان الانفجار الذي حدث خارج معهد الأورام بكورنيش القصر العيني نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات ونشب عنها دوى انفجار، وذلك لإجراء المعاينة وأخذ عينات من مكان الحريق للوقوف على ما إذا كان هناك مواد متفجرة أو شبهة جنائية وراء الحادث.



حريق معهد الاورام.. كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الحادث.



حريق معهد الاورام.. وكان انتقل فريق من نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار السيد محمد مدير النيابة، لمكان واقعة الحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الاورام ، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد، وذلك لاجراء المعاينة الأولية للواقعة للوقوف على اسبابها وحصر الخسائر.



حريق معهد الاورام.. وتجري النيابة المعاينة والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.



حريق معهد الاورام.. وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل مسار السيارات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.



حريق معهد الاورام.. فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الى مكان البلاغ.



حريق معهد الاورام.. وعلى الفور تم الدفع بـ١٠ سيارات اطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.



حريق معهد الاورام.. وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة امام معهد الاورام بمنطقة المنيل.



حريق معهد الاورام.. وأكد المصدر أنه مساء أمس الاحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات .



حريق معهد الاورام .. وتابع المصدر : "الأمر الذى أدى حدوث إنفجار نتيجة الاصطدام ، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

