وصول جهاز الكبسولة لعلاج الصفراء بمستشفى القرنة في الأقصر

قال الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن مستشفى القرنة المركزى تشهد تطور كبير فى الاجهزة الطيبة حيث تم فى الفترة الاخيرة تزويدها بعدد من الأجهزة الحديثة.



وأعلن الدكتور حسام عبد الستار، مدير مستشفى القرنة المركزي، عن وصول جهاز الكبسولة بحضانة مستشفى القرنة المركزي غرب الأقصر، كأحدث علاج لحالات الصفراء الوليدية المتقدمة.



وأوضح الدكتور حسام عبد الستار، أن جهاز الكبسولة هو جهاز جديد يحمي الأطفال المصابين بالصفراء بنسبة وبتركيز عالي، ويحميهم من الدخول في مرحلة تغير الدم، مؤكدا أن ذلك يأتي في اطار التخفيف على أهالي مدينة القرنة والحد من معاناتهم في تحويل حالات الصفراء المرتفعة إلى أماكن أخرى.