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بين الناس

مواطنة تستغيث بـ وزارة التضامن: معاشي توقف بعد وفاة زوجي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:59 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت السيدة رضا محمد محمود أرملة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تستغيث فيها بوزارة التضامن الاجتماعي، بعد انقطاع معاشها عن زوجها المتوفي.

وتقول في رسالتها: زوجى رحمه الله كان يعمل سائقًا، وتوفي إثر حادث أليم، وفوجئت بعد مرور شهور على الوفاة بانقطاع معاشي، وأنا مريضة بالسكر والضغط ولدى أولاد صغار ولا أعرف ماذا أفعل، فلم أعد قادرة على دفع إيجار الشقة والإنفاق على أولادى، وأناشد الدكتورة غادة والي النظر فى مشكلتى وعودة صرف المعاش.

للتواصل مع الحالة ٠١٢١١٣٢٣٧٨.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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