ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الأمراض والحشرات والقمامة تحاصر مدينة الخصوص بالقليوبية.. والأهالي يستغيثون

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:00 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا أهالى مدينة الخصوص بالقليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يستغيثون فيها من القمامة التي تملأ الشوارع دون تدخل مجلس مدينة الخصوص، أو التفكير فى حلول جذرية؛ لإنهاء مشكلات القمامة التى لم تنته، إضافة إلى عدم مرور متعهدي القمامة على منازل المدينة.

وقال عبدالرحمن شحاته فى رسالته: "انتشرت الأمراض والحشرات، بسبب القمامة، ولم يتدخل مجلس مدينة الخصوص لحل المشكلة، ورفع القمامة، وإنهاء مشكلات متعهدى القمامة، معبرين عن استيائهم من انتشار الناموس، وعدم تدخل مجلس المدينة لإنهاء هذه المشكلات التى تعد من أبسط حقوق المواطنين".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

8 نجوم يغيبون عن بيراميدز فى مباراة الاهلى بـ الكأس.. تعرف عليهم

ضاحي خلفان: حادث معهد الاورام الإرهابي نفذه الإخوان بفتوى من قطر

الداخلية تكشف مفاجأة.. حركة حسم الإخوانية وراء انفجار معهد الاورام .. فيديو

نحلة بقدرة سلاح فتاك.. القصة الكاملة للأزمة بين تركيا وبريطانيا بسبب حشرة

ألمانيا تعلن رفضها الانضمام إلى التحالف الأمريكي في مضيق هرمز

أغرب المعلومات عن سلطان بروناي.. يمتلك قصرًا بـ 1700 غرفة.. وسيارته مرصعة بالذهب الخالص..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة.. صور

الصور الأولى لبدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمترو

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور