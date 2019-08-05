الأمراض والحشرات والقمامة تحاصر مدينة الخصوص بالقليوبية.. والأهالي يستغيثون

شكا أهالى مدينة الخصوص بالقليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يستغيثون فيها من القمامة التي تملأ الشوارع دون تدخل مجلس مدينة الخصوص، أو التفكير فى حلول جذرية؛ لإنهاء مشكلات القمامة التى لم تنته، إضافة إلى عدم مرور متعهدي القمامة على منازل المدينة.



وقال عبدالرحمن شحاته فى رسالته: "انتشرت الأمراض والحشرات، بسبب القمامة، ولم يتدخل مجلس مدينة الخصوص لحل المشكلة، ورفع القمامة، وإنهاء مشكلات متعهدى القمامة، معبرين عن استيائهم من انتشار الناموس، وعدم تدخل مجلس المدينة لإنهاء هذه المشكلات التى تعد من أبسط حقوق المواطنين".



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