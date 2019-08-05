أهالي شنهور بقنا يشكون من عدم وجود صرف صحي بالقرية

شكا المواطن نصر الدين محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب فى قرية شنهور مركز قوص بمحافظة قنا.



وقال المواطن فى شكواه: "يعاني سكان قرية شنهور من عدم وجود شبكة صرف صحى بالتزامن مع وجود عشرات الطرنشات التى يتم تسريب مياه الصرف الصحى منها على الزرع والمياه المستخدمة فى الشرب والري".



وأضاف المواطن، أنه تم التعهد من مسئولي المحافظة وأعضاء مجلس الشعب بعمل مشروع الصرف الصحي بقرية شنهور مركز قوص محافظة قنا علي أن يتم لم التبرعات وشراء قطع الأرض التي سوف يقوم عليها محطات الصرف الصحي وبالفعل تم جمع التبرعات من أهالي القرية وشراء قطعة الأرض ولكن لم يتم إقامة المشروع بسبب قرار اللجنة أن الأرض لا تصلح ونرجو تدخل المحافظ وإعادة الفحص أو قيام المحافظة بعمل شبكة صرف صحي.



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