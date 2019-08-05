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عقب اتهام منفذ هجوم تكساس بها.. عقوبة جريمة القتل في القانون الأمريكي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:21 ص
منفذ هجوم تكساس
منفذ هجوم تكساس
شريف سيد
قررت شرطة مدينة آل باسو بولاية تكساس الأمريكية، توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به في ارتكاب حادث ولاية تكساس الذي راح ضحيته 20 شخصا.

وينص القانون الأمريكي على عقوبة تصل إلى الإعدام للأشخاص المتهمين بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد وذلك ضمن 10 جرائم تؤدي إلى الإعدام في البلاد.

تشمل هذه الجرائم القتل، وقتل رئيس الجمهورية، والخيانة العظمى، وقتل الشهود والمحلفين، وتجارة المخدرات، وغيرها من الجرائم.

وكانت مدينة ال باسو بولاية تكساس الأمريكية تعرضت لحادثة بشعة، عقب فتح شخص النار على المتواجدين داخل مركز للتسوق، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا.

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