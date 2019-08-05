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رياضة

كيريوس يتجاوز آلام الظهر ليفوز ببطولة واشنطن المفتوحة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تجاوز نيك كيريوس آلام الظهر ليتفوق على الروسي دانييل ميدفيديف في شوطين فاصلين ويحرز لقب بطولة واشنطن المفتوحة للتنس.

وفاز اللاعب الأسترالي 7-6 و7-6 على ميدفيديف المصنف الرابع بالبطولة، ليحقق سادس لقب في مسيرته، ولم يواجه كيريوس أي نقطة لخسارة شوط إرساله وسدد 18 ضربة إرسال ساحقة، من بينها اثنتان حسم بهما المباراة النهائية.

وعوض كيريوس، الذي مزج بين الضربات من الخط الخلفي والتسديدات الساقطة أمام الشبكة، تأخره 4-1 في الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى ليفوز به ثم حصل على وقت للعلاج بين المجموعتين بدا أنه ساعد في تخفيف آلام الظهر التي عانى منها بوضوح.

لكن كيريوس استمر في مواجهة صعوبات أمام ضربات إرسال ميدفيديف، وحصد اللاعب الروسي 80 بالمئة من النقاط على إرساله طيلة المباراة.

وعادل كيريوس المجموعة الثانية 6-6 قبل أن يحقق لقبه الثاني هذا العام بعد تفوقه مرة أخرى في الشوط الفاصل.

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