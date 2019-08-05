شاهد.. كيف احتفل العسيلى بعيد ميلاد نجله؟



وطرح محمود العسيلي أمس، أفيشا جديدا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" لأغنيته السينجل الجديدة "أنتي وأنا" إذ إنه ظهر مستقلًا سيارة مكشوفة وبجانبه الفتاة الموديل التي تشاركه في الكليب.



ويطرح محمود العسيلي الكليب على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال أيام قليلة، وعلى بعض إذاعات الراديو وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، ومن توزيع علي فتح الله.



وكان محمود العسيلي ظهر في أجواء احتفالية مع خطيبته خبيرة التجميل أميمة عبد الرحمن بعد إعلانهما خطوبتهما الأسبوع الماضي من خلال صور نشرها محمود العسيلي بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وتم حفل الخطوبة بعد أزمة محمود العسيلي وتداول أكثر من مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يحرج أحد معجبيه ويرفض التصوير معه.





احتفل المطرب محمود العسيلى بعيد ميلاد نجله الوحيد عمر .. وكتب عبر صفحته على انستجرام "حبيبي كبر و بقى عنده ٩ سنين و شعره بقى أزرق.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وربنا يخليك ليا".