مصادر: ترامب أبلغ طوكيو بأنه سيواصل سياسة التسامح مع صواريخ كوريا الشمالية

قالت مصادر دبلوماسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بشكل مباشر أنه سيواصل سياسته بالتسامح مع تجارب الصواريخ قصيرة المدى الكورية الشمالية رغم عدم ارتياح طوكيو لهذا الأمر.



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم الأحد، إن ترامب فسر ذلك برغبة إدارته في إبقاء كوريا الشمالية في مسار المفاوضات والحيلولة دون انهيار المحادثات الرامية إلى إقناع الدولة الشيوعية بالتخلي عن طموحاتها النووية.



وجاء الاتصال بين ترامب وأبي في أعقاب إجراء كوريا الشمالية لثالث تجربة صاروخية في نحو أسبوع.



وقال ترامب بعد التجربة إلى الصحفيين في البيت الأبيض إنه يعتقد أن الوضع تحت السيطرة تماما مقللا من أهمية الأمر بقوله "لم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن هذا الأمر.. لا مشكلة لدي"، وأضاف "سنرى ما سيحدث.. لكن هذه صواريخ قصيرة المدى.. إنها عادية للغاية.. لم نناقش أبدا هذه المسألة وتحدثنا فقط بشأن النووي".



وكان ترامب التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في أواخر يونيو واتفق معه على إحياء المفاوضات المتوقفة.



ورغم أن اليابان انتقدت كوريا الشمالية على التجارب الأخيرة واعتبرتها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على بيونج يانج استخدام التكنولوجيا الباليستية إلا أن حكومة شينزو أبي لم تعلن موقفها بوضوح من منهج ترامب.

