مقابل 27.5 مليون يورو .. إيفرتون يتعاقد مع مهاجم يوفنتوس 5 مواسم

اعلن إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الواعد مويزي كين (19 عاما) من يوفنتوس بطل إيطاليا لمدة خمس سنوات.



وقال يوفنتوس إن لاعب منتخب إيطاليا انتقل إلى إيفرتون مقابل 27.5 مليون يورو (30.54 مليون دولار) يمكن دفعها خلال ثلاث سنوات مالية مع إضافة 2.5 مليون يورو إذا تحققت شروط محددة.



وقال كين في بيان انا فخور جدا وأتشرف بارتداء قميص إيفرتون وسأبذل أقصى ما بوسعي مع هذا الفريق.



وسجل كين، أول لاعب من مواليد عام 2000 يشارك مع يوفنتوس وخاض مباراته الأولى مع الفريق حين كان يبلغ 16 عاما، ستة أهداف في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي وساهم في تحقيق اللقب للمرة الثامنة على التوالي.



وأصبح كين خامس صفقات إيفرتون في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم لاعبي الوسط أندريه جوميز وفابيان ديلف وجان-فيليب جبامين وحارس المرمى يوناس لوسل.



ويبدأ إيفرتون، صاحب المركز الثامن في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة كريستال بالاس يوم السبت القادم.