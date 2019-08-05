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هزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:29 ص
هزة أرضية في الكويت
هزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران
أ ش أ
أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، رصد هزة أرضية مساء اليوم الأحد، نتيجة زلزال ضرب شمال غربي مدينة شيراز الإيرانية، بلغت قوته 3ر5 درجة على مقياس ريختر في موقع حدوثه.


وقال مدير الشبكة الدكتور عبد الله العنزي - في تصريح صحفي- إنه في الساعة 51ر10 من مساء اليوم، شعر سكان الكويت من قاطني المناطق الساحلية بهزة أرضية، نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد عن مدينة الكويت بنحو 300 كيلومتر.


من جهتها، لم تعلن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، عن وقوع أية أضرار مادية أو إصابات بشرية جراء الهزة الأرضية.

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