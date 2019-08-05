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فن

شاهد.. أحمد عز وعمرو يوسف في كواليس ولاد رزق 2

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان أحمد عز، عبر صفحته على انستجرام صورة جديدة له من كواليس فيلم ولاد رزق 2، وحظيت الصورة باعجاب كل متابعيه.

قررت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 2" طرحه فى دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية نهاية الأسبوع الجارى وقبل عيد الأضحى المقبل.

الفيلم من بطولة "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان".

واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.

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