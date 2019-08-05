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رياضة

ملخص مباريات غرب آسيا.. الكويت تهزم السعودية والبحرين تتفوق على الأردن .. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
ريهام بكير
حوّل منتخب الكويت تأخره ليحقق الفوز على السعودية 2-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا 2019 في العراق.

وتقدم منتخب السعودية عبر ربيع سفياني في (د.13)، قبل أن يرد منتخب الكويت بهدفين عن طريق حسين الموسوي في (د.25 من ضربة جزاء) وفيصل العجب في (د.67).

وأكمل منتخب الكويت المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد البديل رضا أبو جبارة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز البحرين على الأردن 1-0.

ويدين المنتخب البحريني بفوزه الى المخضرم اسماعيل عبد اللطيف الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.69).

وتصدرت الكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام البحرين، في حين بقي رصيد الأردن والسعودية خاليا من النقاط.

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