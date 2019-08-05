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رياضة

محمد صلاح يتسبب في زيادة عدد المدمنين في المصحات .. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام بكير
أعلن د.عمرو عثمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر عن أرقام مفاجئة في عدد المقبلين على العلاج من الإدمان بعد الحملة الإعلانية التي قادها النجم محمد صلاح للعلاج من الإدمان.

وقال عثمان، خلال لقائه في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد ، إن عدد المتقدين للعلاج من الإدمان في مصر تزايد 4 أضعاف، بسبب الإعلان الذي قدمه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للعلاج من الإدمان.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن "حملة محمد صلاح لعلاج الإدمان نموذج بشهادة المجتمع الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبشهادة منظمة الصحة العالمية وأحدثت تفاعل على مستوى العالم".

وأشار إلى أن "الحملة تمت عبر 5 مراحل.. آخر مرحلة تابعها 40 مليون مشاهد على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت ترجمتها لأكثر من لغة سواء الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية ووضعتها وزارة الأمن العام في الصين على موقعها الرسمي وترجمتها للغة الصينية واعتبرتها من الحملات النموذجية والملهمة على أرض الواقع".

كان قد ظهر صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في فيديو لإعلان ظهر وهو يدخن سيجارة، قبل أن يظهر بوجهه، ويتبين أنهم استعانوا بممثل شبيه ليقوم هو بالتدخين.

ومن ثم يعود الفرعون المصري للظهور معلقا على هذه اللقطة: "إيه؟ .. خفت عليا؟ .. طب ما تخاف على نفسك.. الحياة أحلى من غير تدخين".

وتم طرح الإعلان من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر ضمن الحملة التي يشارك فيها لاعب كرة القدم محمد صلاح للتوعية بمخاطر الإدمان وضرورة الإقلاع عنه.

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