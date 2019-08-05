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رياضة

بناء على رغبة الجماهير .. استقالة جماعية لأعضاء اتحاد الكرة السوري

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
ريهام بكير
قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم استقالتهم للأمين العام للاتحاد الرياضي، على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول.

وجاء قرار الاستقالة بعد تعرض منتخب سوريا الأول لكرة القدم للخسارة، أمام نظيره اللبناني 1-2 في افتتاح مبارياته ببطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق.

وكانت قد طالبت الجماهير السورية مجددا باستقالة الاتحاد الرياضي لكرة القدم، وإحداث تغييرات جذرية في المنظومة الرياضية.

وكشفت وسائل إعلام مطلعة أن المؤتمرات الانتخابية للدورة العاشرة في الاتحاد الرياضي، ستحمل تغييرات شاملة على مستوى أسماء القيادات الحالية، وعدد من الاتحادات الرياضية الأخرى.

وستبدأ المؤتمرات الانتخابية في الاتحاد الرياضي العام، مطلع شهر سبتمبر القادم.

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