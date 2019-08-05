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أخبار العالم

بسبب القبة الحديدية.. إصابة 30 جنديا إسرائيليا بالسرطان

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:32 ص
القبة الحديدية
القبة الحديدية
القسم الخارجي
كشفت تقارير محلية إسرائيلية عن إصابة 30 جنديًا من وحدات الدفاع الجوي لدى جيش الاحتلال بالسرطان، أغلبهم من العاملين في خدمة "القبة الحديدية".

وأشارت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي إلى أن المسؤولين يجرون فحصًا، لتحديد ما إذا كان لعملهم علاقة بإصابتهم بمرض السرطان.

وتعد "القبة الحديدية" نظام دفاع جوي صاروخي متنقل، طورته شركة "رافئيل" الإسرائيلية للتصدي للصواريخ قصيرة المدى والقذائف.

يتعرض هذا النظام لانتقاد الخبراء لأسباب تتعلق بتكلفتها الباهظة وعدم فعالياتها في مواجهة رشقات من الصواريخ والقذائف في آن واحد.

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