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حوادث

اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأسوان

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:25 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
أ ش أ
اعتمد اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث بالأقسام الشرطية بالمدن والمراكز بدائرة محافظة أسوان.

وقال مدير أمن أسوان، إنه تم تجديد الثقة في الرائد محمود حامد، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان أول، والرائد عمرو مصطفى، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان ثان، والرائد نبيل أحمد محمد، رئيسا لمباحث مركز شرطة أبوسمبل، والرائد حسين أبو زيد، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان الجديدة، والرائد شريف محمد صلاح الدين، رئيسا لمباحث مركز شرطة أسوان.

وأشار مدير الأمن إلى أنه تم تعين الرائد أحمد محمد فهمي رئيسا لمباحث مركز دراو ، والرائد كريم أبو العباس، رئيسا لمباحث مركز شرطة كوم أمبو، والرائد محسن رفعت متولي، رئيسا لمباحث مركز شرطة نصر النوبة، والمقدم أحمد محمد مرشدي، رئيسا لمباحث مركز شرطة إدفو، والرائد محمود الباجا، رئيسا لمباحث سجن أسوان الجديدة.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صدق على اعتماد الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2019، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، في 25 يوليو الماضي، في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، وقد شملت الحركة الترقية والمد لـ 12154 ضابطا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعد وزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديرًا للأمن.

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