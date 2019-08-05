ماليا وصحيا وعاطفيا.. حظك اليوم الاثنين 5-8-2019

تعتبر الأبراج من المجالات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص، ويحاول الكثير معرفة توقعات يوم بيوم وننشر توقعات الأبراج اليوم الأثنين 5 أغسطس وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الابراج وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عائليا: اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور صحية، تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يدعمك ويمدك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا: ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

عائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عائليا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة.

اجتماعيا: القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق اجتماعيا والوقت مناسب لذلك.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر تدفعك للعزلة وللابتعاد قليلا عمن حولك ومع ذلك تجد بجانبك أصدقاء مخلصين.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل المال وقد تظهر اليوم أمامك فرص مالية عليك أن تغتنمها، فقط راجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وماليا: القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وصحيا: اليوم تميل للانعزال قليلا كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.

اجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك.·



القوس

من 23/11 إلى 21/12

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.

ماليا: فريق من الكواكب في منزل الحظ يعدك بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

صحيا وماليا: عطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في عصبيتك وأن تنتبه لحقوقك ولا تغامر ماليا.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

ماليا: القمر في منزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالإنجاز والرومانسية.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا: تبحث وتخطط جيدا لمستقبلك وتحسب خطواتك وبإمكانك أن تستخدم أفضل الطرق لاستغلال مواهبك.

ماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم نفقاتك وإدارة أموالك.

