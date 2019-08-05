ماليا وصحيا وعاطفيا.. حظك اليوم الاثنين 5-8-2019

تعتبر الأبراج من المجالات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص، ويحاول الكثير معرفة توقعات يوم بيوم وننشر توقعات الأبراج اليوم الأثنين 5 أغسطس وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الابراج وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عائليا: اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور صحية، تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يدعمك ويمدك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
اجتماعيا: ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.
عائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عائليا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة.
اجتماعيا: القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق اجتماعيا والوقت مناسب لذلك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر تدفعك للعزلة وللابتعاد قليلا عمن حولك ومع ذلك تجد بجانبك أصدقاء مخلصين.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المال وقد تظهر اليوم أمامك فرص مالية عليك أن تغتنمها، فقط راجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وصحيا: اليوم تميل للانعزال قليلا كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.
اجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك.·
القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.
ماليا: فريق من الكواكب في منزل الحظ يعدك بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
صحيا وماليا: عطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في عصبيتك وأن تنتبه لحقوقك ولا تغامر ماليا.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
ماليا: القمر في منزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالإنجاز والرومانسية.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا: تبحث وتخطط جيدا لمستقبلك وتحسب خطواتك وبإمكانك أن تستخدم أفضل الطرق لاستغلال مواهبك.
ماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم نفقاتك وإدارة أموالك.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عائليا: اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور صحية، تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يدعمك ويمدك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
اجتماعيا: ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.
عائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عائليا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة.
اجتماعيا: القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق اجتماعيا والوقت مناسب لذلك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر تدفعك للعزلة وللابتعاد قليلا عمن حولك ومع ذلك تجد بجانبك أصدقاء مخلصين.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المال وقد تظهر اليوم أمامك فرص مالية عليك أن تغتنمها، فقط راجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وصحيا: اليوم تميل للانعزال قليلا كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.
اجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك.·
القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.
ماليا: فريق من الكواكب في منزل الحظ يعدك بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
صحيا وماليا: عطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في عصبيتك وأن تنتبه لحقوقك ولا تغامر ماليا.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
ماليا: القمر في منزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالإنجاز والرومانسية.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا: تبحث وتخطط جيدا لمستقبلك وتحسب خطواتك وبإمكانك أن تستخدم أفضل الطرق لاستغلال مواهبك.
ماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم نفقاتك وإدارة أموالك.