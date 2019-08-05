أخبار الرياضة ليلا.. رسالة محمد صلاح لضحايا معهد الاورام.. مرتضى منصور يعلن عن قناة الزمالك

كأس مصر .. موعد وملعب مباريات الأهلي والزمالك في البطولة
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 18-2019 حتى مباريات الدور قبل النهائى .
إيقاف الزمالك اليوم .. مرتضى منصور يكشف تفاصيل القناة الجديدة
أعلنت قناة المحور الفضائية، إيقاف برنامج الزمالك اليوم وإنهاء التعاقد مع القلعة البيضاء، وتم توجيه خطاب لنادي الزمالك ورئيسه، بوقف برنامج "الزمالك اليوم" بعد شهر من الآن وفقًا لبنود العقد المشترك، بين القناة ورئيس النادي.
حريق معهد الاورام .. نادي الزمالك ينعي الضحايا ويتمنى الشفاء للمصابين
حريق معهد الاورام .. كتب نادي الزمالك تويتة عبر صفحته على تويتر، دعما لضحايا الانفجار الذي حدث في محيط معهد الاورام بمنطقة المنيل.
حريق معهد الاورام .. رسالة مؤثرة من محمد صلاح لضحايا الحادث
حريق معهد الاورام .. كتب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر تويتة عبر صفحته على تويتر، دعما لضحايا الانفجار الذي حدث في محيط معهد الاورام بمنطقة المنيل.
مدرب ألميريا الجديد يهنئ آل الشيخ بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
وجه المدير الفني لنادي ألميريا الإسباني الجديد بيدرو إيمانويل، رسالة إلى مالك النادي الجديد ورئيس هيئة الترفية السعودية المستشار تركي آل شيخ بمناسبة عيد ميلاده.