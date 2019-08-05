المنيا يتدرب على فترتين اليوم لتجهيز لاعبيه للممتاز ب

قرر الجهاز الفني لنادي المنيا بقيادة سمير كمونه، التدريب اليوم الاثنين على فترتين صباحا وعصرا، ضمن مرحلة الإعداد للممتاز ب.



وسيخوض الفريق مران صباح اليوم بالجبل من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا ورفع معدلات اللياقة البدنيه لديهم قبل انطلاق المباريات الرسمية، ثم يخوض الفريق مران فى الخامسة عصرا على استاد جامعة المنيا.



وكان الفريق قد تدرب السبت والأحد فترة واحدة فى بداية تجهيزات الأسبوع الخامس من فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.



ويسعى سمير كمونه للوقوف على القوام النهائى للفريق خاصة بعد الاستغناء عن محمود حرشة لاعب الوسط، وطلب الاستغناء عن إسلام عادل دونجا لاعب الوسط أيضا.