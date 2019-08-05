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رياضة

غدا.. بني سويف يواجه شباب سمسطا وديا استعدادا للممتاز ب

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:56 ص
صدى البلد
مالك خالد
أعلن الجهاز الفني لنادي بني سويف بقيادة حسن موسي، خوض الفريق مباراة وديه أمام فريق مركز شباب سمطسا، وذلك ضمن تجهيزات الفريق لدوري الممتاز "ب".

واستقر جهاز بني سويف على مواجهة فريق مركز شباب سمسطا الصاعد لدوري القسم الثالث هذا الموسم، وستقام المباراة على ملعب الأسيوطي سبورت عصر الثلاثاء المقبل.

ويواصل فريق بني سويف معسكره التدريبي بمنتجع الأسيوطي الرياضى، ويتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين للممتاز "ب".

كما يبحث الجهاز الفني لبني سويف عن مباراة وديه آخر لتلعب الخميس وذلك بعد اعتذار فريق الشرقية للدخان عن خوض تلك الودية.

يذكر أن بني سويف لعب الوديات بمعسكر الأسيوطي حيث خسر من 6 أكتوبر ونادي الترسانه، وفاز على نادي مصر ومركز شباب أطواب وأسمنت حلوان.

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