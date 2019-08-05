مجموعة الصعيد ما بين الاستقرار الفني وتغيير المدربين.. تفاصيل



فضل عدد قليل من الفرق الحفاظ على أجهزته الفنية لضمان الاستقرار الفنيه قبل بداية الموسم الجديد ومنهم نادي الإعلاميين الذى جدد الثقة فى جهازه الفني بقيادة جميل حلمي، وكذلك نادي شبان قنا الذى جدد الثقة فى كمال الزين مدرب الفريق والذى قادهم لتحقيق إنجاز الصعود للممتاز "ب"



وفريق البنك الأهلي أبقت الإدارة على عيد مرازيق فى القيادة الفنية بعد صعوده بالفريق من القسم الثالث، وفضلت إدارة الألومنيوم الإبقاء على ياسر الكناني مديرا فنيا للفريق سعيا للمنافسة خلال الموسم الجديد.



كما حرص بترول أسيوط على الحفاظ على استقراره الفني ببقاء محمد عبدالسميع مدرب المقاولون السابق فى منصبه بعد نجاحه فى الصعود بالفريق من القسم الثالث.



تغيير الأجهزة:



فيما كان لبعض الفرق رأي آخر بتغيير القيادة الفنية خلال الموسم الجديد بحثا عن نتائج أفضل سواء للمنافسة من أجل الصعود أو البقاء بشكل جيد فى الفترة المقبلة.



فنادي المنيا قام بتعيين جهاز جديد بقيادة سمير كمونة ومعه هيثم حسين مدرب عام ومحمد رؤوف مدرب مساعد ومحمد اسماعيل مدرب حراس مرمي، وإضافة الدكتور محمد دكروري مخططا للأحمال مع الإبقاء على باقي أفراد الجهاز، وذلك عقب رحيل ثلاثى الجهاز إبراهيم صدقي المدير الفني ومحمد بيبو المدرب العام وأيمن حسانين المدرب المساعد، ويسعي المنيا للصعود للممتاز





أما أقوى المرشحين للصعود للممتاز فريق بني سويف فقد قام أيضا بتغيير جهازه الفني بعد رحيل محمد يوسف عن تدريب الفريق عقب تحقيق الوصافة فى الموسم الماضي، فقد تم تعيين حسن موسي مديرا فنيا ومعه أبو المجد مصطفي مدربا عاما وأسامة عبدالعزيز مساعدا، ويسعي بني سويف لتحقيق الإنجاز خلال الموسم الجديد.



وسار طهطا على نفس الدرب وقام بتغيير مدربه أشرف السيد الساحر بعد نهاية الموسم وحدث خلاف حول التجديد، واستعانت الإدارة ببركات إبراهيم مديرا فنيا ومعه كريم عبدالحكيم مدربا عاما وتم الإبقاء على باقي الجهاز الفني.



وفي الفيوم حدث تغيير فى الجهاز الفني بعد بدايه فترة الإعداد حيث فسخ النادي التعاقد بالتراضي مع مجدي طلبه، وتم تعيين حسين عبداللطيف مديرا فنيا للفريق نظرا لخبراته الكبيرة بصعيد مصر.



ولم يخرج سوهاج عن هذا الأمر فقامت الإدارة بتعيين أبو العنين شحاته "نينو" مديرا فنيا للفريق ومعه أحمد خلف بيبو مدربا عاما، ومحمد بدر مساعدا، خلفا للجهاز السابق الذى رحل عنه عصام مرعي المدير الفني بعد نهاية عقده ومحمد صديق المدرب العام وحربي توفيق المدرب المساعد.



وشهد تليفونات بني سويف تغييرا فى مديره الفني بعد رحيل أبو العنين شحاته بنهاية الموسم، فقد تم تعيين عماد سمير بالأمس مديرا فنيا للفريق والإبقاء على باقي أفراد الجهاز الفني.



وشملت موجه التغيير نادي ديروط بعد رحيل الدكتور عماد سمير عقب نهاية عقده، وتم تكليف محمد يوسف مدرب بني سويف السابق لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد بعد نجاحه مع بني سويف فى الموسم الماضي.



رحيل متوقع:



وتشهد الجولات الاولى رحيل لبعض المدربين عن فرقهم بسبب التعثر فى النتائج أو خلافات بين الأجهزة الفنية ومجالس الإدارة، وذلك وفقا لنتائج كل مدرب مع فريقه.

شهدت المجموعة الأولى "الصعيد" من دوري الممتاز "ب" إجراء الفرق تغييرات فى الأجهزة الفنية وذلك فى ظل الاستعدادات للموسم الجديد من تلك المسابقة.