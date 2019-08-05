بسبب الإضراب.. فوضى عارمة في مطار هونج كونج

يواجه مطار هونج كونج فوضى عارمة، عقب إلغاء أكثر من نصف عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة للبلاد، عقب الإضراب في المطار.



ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورا للفوضى التي يشهدها المطار، حيث سجلت درجة رجال الأعمال، التي عادة ما تكون فارغة أو بها عدد قليل من المسافرين، فترة انتظار بلغت 45 دقيقة.



وقال أحد الركاب، أنه مقرر له السفر من اليابان إلى هونج كونج، لكنه تلقى رسالة مفادها إنه جرى تأجيل سفره إلى مساء غد.



وتشهد هونج كونج احتجاجات منذ فترة طويلة، وذلك رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني، وظهرت دعاوي لإضراب عام اليوم الإثنين بالبلاد.