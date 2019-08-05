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مرأة

5 أغسطس.. شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:39 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 5 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.

فإذا كنت مولودا في يوم 5 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك إرادة قوية وتتمتع أيضا بيقظة ذهنية وسرعة بديهة، لكنك عنيد ولديك طبيعة قلقة.. تنجذب للفن ولكل ما هو انساني

نصيحة: هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
5 أغسطس.. شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

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