الاتحاد العام لشباب العمال يعتمد مجلس فرع بورسعيد كأول مقراته بالمحافظات

أعلن أسامة على عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لشباب العمال، ومسئول قطاع القناة وسيناء بالاتحاد العام، عن اعتماد مجلس إدارة الاتحاد العام برئاسة النائب محمد وهب الله وتزكية عبد العزيز سمير نائب رئيس الاتحاد العام بجلسته الشهرية تشكيل مجلس إدارة فرع محافظة بورسعيد برئاسة الاعلامي محمد الغزاوي.



واضاف اسامه على، أن التشكيل ضم في عضويته ١٢ عضوا بخلاف الرئيس شمل كافة الطوائف و المستويات الشبابية وفق اللائحة المعتمدة من وزارة الشباب و الرياضة واشتهر بها الاتحاد العام في ثوبه الجديد.



واكد اسامة على أن فرع بورسعيد يعتبر اول الفروع المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام لمطابقته للشروط و الأهداف العامة للاتحاد.



وفى ذات السياق أشاد عبد العزيز سمير نائب رئيس الاتحاد العام بتفاعل شباب عمال بورسعيد وسرعة استجابتهم بتعليمات الاتحاد العام وتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة النائب محمد وهب الله.



وقال عبد العزيز سمير ، ان تفاعل شباب عمال بورسعيد ليس بجديد على ابناء المدينة الباسلة التدفق بعروقهم جينات البطولة.



وكشف نائب رئيس الاتحاد العام ، عن صدور قرار مجلس الإدارة بانعقاد اجتماع المجلس الشهري المقبل في شهر سبتمبر على أرض محافظة بورسعيد لتدشين مبادرة صيف عندنا المقترحة من فرع الباسلة لانعاش الحياة التجارية و تنشيط السياحة الداخلية وتوعية شباب العمال بفروع المحافظات بحجم الانجازات بالمشروعات القومية المقامة على أرض المحافظة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى انها قاطرة التنمية.



وشدد عبد العزيز سمير، أن الاتحاد العام سيعمل بكامل طاقته خلال المرحلة الحالية لدعم الفروع و توعية القاعدة الشبابية العمالية بمختلف انحاء الجمهورية وفق نصوص اللائحة العامة وتوجيهات القيادة السياسية.