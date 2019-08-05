وصول أكثر من مليون و600 ألف حاج إلى السعودية.. والعمالة الأجنبية في قطر تحتج على أوضاعها.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على العديد من القضايا المتعلقة بالشأن السعودي والإقليمي، والدولي، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.



البداية من صحيفة الشرق الأوسط، التي أبرزت ترحيب مصر، والسعودية والإمارات والبحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد.



وأوضحت وزارة الخارجية أن الاتفاق "يُعد خطوة مهمة على الطريق الصحيحة، ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد"، ونوه بأن الخطوات التي اتخذها السودانيون خلال الفترة الماضية "تؤكد على عودة السودان للمسار الدستوري، وهو ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي".



ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى في الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة جراء حادث تصادم بين عدد من السيارات، ارتفع إلى 19 شخصًا فضلًا عن إصابة 30 آخرين.



وأضافت أنه تم إخلاء معهد الأورام من المرضى بناء على طلب إدارة المعهد وتحويلهم إلى عدة مستشفيات تيسيرا على أهالي المصابين.



وحول موسم الحج، أعلن مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن عدد حجاج الخارج الذين وصلوا المملكة بلغ أكثر من مليون و640 ألف حاج، مشددًا على أن بلاده تستقبل الحجاج من أي مكان من دون تمييز.



وفي الكويت، نفت الحكومة الكويتية رسميًا، تقدمها بتوصية لحل مجلس الأمة، البرلمان، قبل فبراير 2020. وقالت إن علاقتها مع السلطة التشريعية قائمة على التعاون.



وحول الصراع في الخليج العربي، ذكرت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء، أن السلطات الإيرانية أعلنت، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري، في الخليج، أواخر الأسبوع الماضي، لتهريبها الوقود، هي سفينة عراقية.



وفيما يخص هجوم تكساس، أعلنت شرطة مدينة إل باسو، اليوم، توجيه تهمة القتل إلى المشتبه بارتكابه مجزرة في المدينة السبت راح ضحيتها 20 شخصًا، مشيرة إلى أنّ المتهم البالغ من العمر 21 عامًا يواجه عقوبة الإعدام.



وبالانتقال إلى صحيفة الحياة اللندنية، أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن المؤامرات التي دأبت قطر وإيران علي تدبيرها ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى، مصيرها الفشل الذريع لأن وحدة شعب البحرين ستبقى سدًا منيعًا، يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات.



ومن هونج كونج، استأنف متظاهرون مؤيدون للديموقراطية تظاهراتهم في هونج كونج، بعد صدامات مع الشرطة حي سياحي وتجاري السبت.



ومن صحيفة العاصمة الرياض، أكد وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة ولم تسجل أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، حيث بلغ عدد الحجاج الذين قدمت لهم الخدمات الصحية أكثر من 233 ألف حاج وحاجة.



ونقلت الصحيفة عن المعارضة الإيرانية قولهم إن البلاد شهدت 267 حركة احتجاجية من قبل شرائح مختلفة من المواطنين ضد نظام الملالي في 78 مدينة خلال شهر يوليو 2019.



ومن صحيفة سبق الإلكترونية السعودية، نشرت مقاطع فيديو قالت إنها لتظاهرات واحتجاجات للعمالة الأجنبية المتواجدة في قطر، ضد ظروفهم المعيشية، وظروف عملهم.



ومن ناحية أخرى، رفضت محكمة في دولة البوسنة والهرسك الطلب المقدم من الحكومة التركية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بشأن تسليم الكاتب الصحفي أوزير أوزساراي، مالك جريدة "سونجورلو جوندام" التركية المحلية.





