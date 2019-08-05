أهم الأخبار اليوم .. حريق هائل أمام معهد الأورام .. شريف مدكور يوجه رسالة لـ ريهام سعيد..تعليق ناري من المكسيك على هجوم تكساس

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...





حريق أمام معهد الاورام

https://www.elbalad.news/3931691

انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة والسيدة زينب الجزئية، إلى المستشفيات التى نقل إليها ضحايا حادث حريق معهد الاورام الذى نتج عن تصادم سيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بعدة سيارة اخرى، وذلك لمناظرة الجثث واعداد تقرير بذلك وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثامين واعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة.





إيقاف الزمالك اليوم .. مرتضى منصور يكشف تفاصيل القناة الجديدة

https://www.elbalad.news/3931677

أعلنت قناة المحور الفضائية، إيقاف برنامج الزمالك اليوم وإنهاء التعاقد مع القلعة البيضاء، وتم توجيه خطاب لنادي الزمالك ورئيسه، بوقف برنامج "الزمالك اليوم" بعد شهر من الآن وفقًا لبنود العقد المشترك، بين القناة ورئيس النادي.





بعد عودتها للشاشة .. تعرف على رسالة شريف مدكور لـ ريهام سعيد

https://www.elbalad.news/3931599

تقدم الإعلامي شريف مدكور، بخالص التهاني للإعلامية ريهام سعيد على الهواء، بعد عودتها لتقديم برنامجها "صبايا" مرة أخرى بعد رحلة طويلة مع المرض.





فيديو جديد لحظة إطلاق النار على منفذ هجوم أوهايو الأمريكية

https://www.elbalad.news/3931735

نشرت وسائل إعلام أمريكية فيديو جديدا، للحظات قبل قتل الشرطة لمنفذ هجوم مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، والتخلص منه قبل قتل مزيدا من الأشخاص.





بسبب الإضراب.. فوضى عارمة في مطار هونج كونج

https://www.elbalad.news/3931727

يواجه مطار هونج كونج فوضى عارمة، عقب إلغاء أكثر من نصف عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة للبلاد، عقب الإضراب في المطار.





حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

https://www.elbalad.news/3931725

شهدت منطقة الالف الفدان خلف مدرسة القصر الابتدائية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، نشوب حريق كبير في مزرعة نخيل.



قد نلجأ لرفع دعوى قضائية .. تعليق ناري من المكسيك على هجوم تكساس

https://www.elbalad.news/3931629

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد إن إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية عمل إرهابي ضد المكسيكيين في الولايات المتحدة.



احتفالات شعبية في الخرطوم بتوقيع الإعلان الدستوري وسط ترحيب سياسي

https://www.elbalad.news/3931697

احتفل السودانيون على نطاق واسع مساء اليوم الأحد بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على وثيقة الإعلان الدستوري، بالأحرف الأولى، صباح أمس الأحد.

