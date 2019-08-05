قطر تحرم مواطنيها من أداء مناسك الحج

قالت صحيفة الوطن السعودية الإلكترونية إن السلطات القطرية، تواصل منع مواطنيها ومقيميها من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي، وحجبت 4 روابط للتسجيل، رغم تسخير الحكومة السعودية كل الإمكانيات والتسهيلات لوصول الأشقاء القطريين والمقيمين هناك.



وأضافت حكومة الدوحة عمدت إلى حجب الرابط الجديد الذي خصصته وزارة الحج والعمرة مؤخرا للأشقاء القطريين، فيما يروج الذباب الإلكتروني أن المملكة تمنع حج القطريين.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.



وكانت المملكة قد أعلنت عن وصول أكثر من مليون و600 ألف حاج إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج.



