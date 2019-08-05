ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انفجار معهد الاورام .. أحمد زاهر ينعى ضحايا الحادث

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:49 ص
صدى البلد
سمر سعد
انفجار معهد الاورام.. نعى الفنان أحمد زاهر ضحايا حريق معهد الاورام، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم ضحايا حادث معهد الأورام، وألهم ذويهم الصبر والسلوان واشفي كل المصابين اللهم آمين".

انفجار معهد الاورام.. وكانت قد كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية رجال مباحث المرور بالاستعلام عن السيارة المتسببة فى انفجار خارج معهد الاورام، بعد تصادمها مع عدة سيارات أخرى نتيجة سيرها عكس الاتجاه لمعرفة صالحية أوراقها من عدمه، وكذلك الأمر عن سائقها أثناء وقوع الحادث.

انفجار معهد الاورام.. أجرت النيابة معاينة للأضرار التي نتجت عن الانفجار بالمعهد ومعرفة مدى تضرره من ذلك.

انفجار معهد الاورام.. وأمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائى لمكان الانفجار الذي حدث خارج معهد الأورام بكورنيش القصر العيني نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات ونشب عنها دوى انفجار، وذلك لإجراء المعاينة وأخذ عينات من مكان الحريق للوقوف على ما إذا كان هناك مواد متفجرة أو شبهة جنائية وراء الحادث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق معهد الاورام .. النيابة تأمر بالاستعلام عن السيارة المتسببة في الحادث

حريق معهد الاورام ... النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث

انفجار معهد الاورام .. ارتفاع وفيات الحادث لـ 17 و32 مصابًا

حادث معهد الاورام .. رئيس جامعة القاهرة يتفقد موقع الحادث .. صور

انفجار معهد الاورام .. تركى ال الشيخ يوجه رسالة لأسر الضحايا

انفجار معهد الاورام .. ريهام سعيد: اللهم ارحم المتوفين واشفي المصابين

ترشيحاتنا

هدية ربانية .. 3 أذكار تقال في العشر الأوائل من ذي الحجة تدخلك الجنة

بعد عودتها للشاشة .. تعرف على رسالة شريف مدكور لـ ريهام سعيد

ملخص مباريات غرب آسيا.. الكويت تهزم السعودية والبحرين تتفوق على الأردن .. فيديو

بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات المحولة على البريد والبنوك

حكم ذبح الحيوانات المتغذية على الزبالة .. الإفتاء توضح كيفية تطهير معدتها

670 جنيها لـ عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث