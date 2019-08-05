انفجار معهد الاورام .. أحمد زاهر ينعى ضحايا الحادث

انفجار معهد الاورام.. نعى الفنان أحمد زاهر ضحايا حريق معهد الاورام، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم ضحايا حادث معهد الأورام، وألهم ذويهم الصبر والسلوان واشفي كل المصابين اللهم آمين".



انفجار معهد الاورام.. وكانت قد كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية رجال مباحث المرور بالاستعلام عن السيارة المتسببة فى انفجار خارج معهد الاورام، بعد تصادمها مع عدة سيارات أخرى نتيجة سيرها عكس الاتجاه لمعرفة صالحية أوراقها من عدمه، وكذلك الأمر عن سائقها أثناء وقوع الحادث.



انفجار معهد الاورام.. أجرت النيابة معاينة للأضرار التي نتجت عن الانفجار بالمعهد ومعرفة مدى تضرره من ذلك.



انفجار معهد الاورام.. وأمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائى لمكان الانفجار الذي حدث خارج معهد الأورام بكورنيش القصر العيني نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات ونشب عنها دوى انفجار، وذلك لإجراء المعاينة وأخذ عينات من مكان الحريق للوقوف على ما إذا كان هناك مواد متفجرة أو شبهة جنائية وراء الحادث.